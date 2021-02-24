Фигурант «дела Шеремета» Кузьменко подала документы на регистрацию в ЦИК

Детский кардиохирург Юлия Кузьменко, просидевшая восемь месяцев в СИЗО по делу Павла Шеремета, претендует на место в Верховной Раде. Кузьменко подала в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в депутаты.

Юлия будет баллотироваться по округу № 50 в Донецкой области. Он включает Покровск, Доброполье, Мирноград, Родинское, а также участки в ближайших селах и поселках. Округ на Донбассе был выбран, поскольку Кузьменко родилась в Донецкой области, а после начала боевых действий бывала на Донбассе как волонтер.

Кузьменко пойдет на выборы как кандидат от партии («Европейская солидарность»).

Довыборы в Раду в 50-м избирательном округе назначены на 28 марта. Новое голосование понадобилось, поскольку депутат-мажоритарщик от округа победил на выборах мэра Покровска и перешел работать в горсовет.

Регистрация кандидатов продолжается до 25 февраля. На сегодня, кроме Кузьменко, ЦИК зарегистрировала еще 10 претендентов на вакантное место в депутатском корпусе.

Фото freeDrKuzmenko/Facebook

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