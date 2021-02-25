Взятки за сертификацию моряков? «Гроші» рассказали о коррупции в министерстве Криклия

Журналисты программы расследований «Гроші» обнародовали информацию о том, кто уничтожает целую индустрию мореплавания в Украине. Как следует из расследования, во главе коррупционной схемы в сфере образования украинских моряков может стоять министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В интервью журналистам основатель общественной организации «Украинское объединение моряков» Кристина Король заявила, что без взяток и без посредников — так называемых новых морских агентов — невозможно получить ни один морской документ: «И если раньше стоимость всех морских сертификатов составляла около 300 долларов, то теперь их неофициальная стоимость достигает 3 000 и даже почти 8 000 тысяч долларов».

Напомним, впервые в истории Украины моряки вышли на акции протеста против коррупции в сфере морского образования.

Как выяснили журналисты, посредники — или морские агенты — широко представлены в Интернете, их можно выбрать как обычный товар в онлайн-магазине, и они помогают обойти все учебные процедуры, предлагая оформить документы моряка всего за один день. В расследовании говорится, что один из таких агентов Татьяна Мещерякова назвала сумму за помощь в получении десяти сертификатов капитана — 7 900 долларов.

«Капитану нужно зайти на официальный сайт в „кабинет моряка“ и подтвердить, что он сотрудничает с этим агентом. Агент, в свою очередь, регистрирует своего клиента. Если клиент попробует зарегистрироваться сам, система его заблокирует. На этом сайте хранится информация обо всех таких агентах. С одним из них нужно подписать нотариально заверенную доверенность. И, как сказала агент, к экзаменам потом готовиться не нужно: достаточно погладить штаны и рубашку и прийти на экзамен», — говорится в расследовании.

Журналисты сообщают, что в августе началась ликвидация Инспекции дипломирования моряков, откуда были уволены все ее сотрудники, но де-факто инспекция продолжает работать: именно ее сотрудники и экзаменуют моряков. По украинскому законодательству украинские моряки обязаны подтверждать свою квалификацию каждые пять лет. И только в последнее время ни один из моряков не может сдать экзамены без взяток и без посредников.

Как рассказал программе «Гроші» инсайдер, над агентами стоят кураторы от Государственной морской администрации, под каждым из них 5−6 агентов.

«Все собранные с моряков деньги стекаются к Игорю Зозуле, бывшему сотруднику морской инспекции — именно он заведует „черной кассой“. Сейчас он член общественного совета при Морской администрации. В 2013 году был фигурантом уголовного дела о взятках в сфере морского образования. Также организованным сбором взяток занимается Олег Вахрушев, бывший член „Партии регионов“. В 2010-м его поймали на взятке в 200 тысяч долларов, а в 2014-м уволили из экологической инспекции за липовый диплом о высшем образовании. Затем деньги передаются Игорю Щедрову, а от него — министру Криклию: они являются друзьями и хорошо знакомы со времен совместной работы в МРЭО», — говорится в расследовании программы «Гроші».

По данным журналистов, годовой объем взяток в морском образовании составляет 6 миллионов долларов.



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