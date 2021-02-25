В Раде возбудились из-за слитого в сеть разговора Медведчука с Сурковым

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич охарактеризовал содержание слитой аудиозаписи разговора, на которой якобы звучат голоса экс-помощника президента РФ Владислава Суркова и украинского политика Виктора Медведчука, как государственную измену.

«Что это, если не государственная измена? Обнародование разговора Суркова и Медведчука, содержащего все признаки ст. 111 УК. Служба безопасности Украины действовать должна действовать немедленно», — пишет «слуга народа» на своей страничке в соцсетях.

Александр Завитневич отмечает, что деятельность Виктора Медведчука, а также связанных с ним лиц и компаний «должна быть всестороннее расследована».

Ранее Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак связал активизацию обстрелов украинских позиций со стороны боевиков с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) о применении санкций в отношении Виктора Медведчука и его окружения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

210

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter