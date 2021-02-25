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Политика

Зеленский снова собирает СНБО

22:59 25 февраля 2021
Владимир Зеленский

В пятницу, 26 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский вновь собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Как сообщается в Facebook Офиса президента, соответствующее решение принято в связи с необходимостью принятия «оперативных решений относительно актуальных вопросов государственной безопасности».

Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, на предыдущем заседании, состоявшемся 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам (включая Виктора Медведчука, его супругу Оксану Марченко и гражданскую жену нардепа Тараса Козака Наталью Лавренюк).

А решением СНБО от 2 февраля были введены санкции в отношении политика и бизнесмена Тараса Козака, а также принадлежащих ему телеканалов, вещающих под брендами «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Фото Офиса президента Украины

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