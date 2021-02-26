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Политика

На заседании Сумского облсовета массовая драка: вмешалась полиция

13:43 26 февраля 2021
Драка

В пятницу, 26 февраля, на заседании Сумского областного совета произошла драка. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Pavlovsky News.

На видео заметно, что в зале заседаний началась массовая драка. При этом правоохранители попытались разделить противоборствующие стороны, но это им удалось далеко не сразу. Пока не известно из-за чего произошла потасовка, и депутаты каких фракций в ней участвовали.

Напомним, на первой же сессии Одесского облсовета произошла драка, в которой участвовали многие депутаты. При этом в зале выбили дверь, разломали несколько столов и кресел, разбили технику. Ранее сообщалось, что драку в киевском областном совете прекращали патрульные — причиной инцидента стало появление в зале депутата с подозрением на COVID-19.

Фото: скриншот видео

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