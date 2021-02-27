Бывший член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, комментируя «Детектор медиа» ситуацию с отключением сигнала «Первого независимого канала», заявил, что у президента Зеленского не осталось других рычагов влияния на Медведчука и его медийные активы.

«При всех моих антипатиях к ОПЗЖ Медведчука и пророссийскому сообществу, пророссийским силам и пророссийским каналам, я считаю, что, если мы не на передовой, бороться с российским влиянием нужно правовыми методами. Они надежные и гарантируют успех, чтобы раз и навсегда ограничить присутствие российских агентов в украинском медийном и политическом поле. Отключение вещания канала Медведчука означает, что мы являемся свидетелями использовании телефонного права и политического давления на коммерческих провайдеров, которые обеспечивают такое вещание», — заявил Костинский.

По его словам, применение «телефонного права» — последний шаг, на которые должна идти власть, которая исчерпала все правовые методы борьбы с врагом.

«Но та стратегия, которую использовал Офис президента, а именно экономические санкции СНБО — не сработала. И использование телефонного права для того, чтобы выключить „Первый независимый“, — показатель того, что у президента не осталось рычагов влияния на Виктора Медведчука и его медийные активы. Это полный провал, это фиаско», — сказал «Детектор медиа» Костинский.

По мнению Костинского, отключение происходило следующим образом: якобы из Офиса президента позвонили провайдеру программной услуги или компании, которая осуществляет услугу доставки сигнала на спутник (для Первого независимого, согласно лицензию, это компания «СЭС Сириус Украина». — Авт.) и потребовали отключения сигнала.

«И даже если провайдер считал, что такие действия незаконны, могут быть обжалованы в суде и могут нанести репутационные и коммерческие убытки компании — якобы Офис нашел аргументы, которыми заставил отключить сигнал», — озвучил свое предположение Костинский.

Напомним, 26 февраля в спутниковом и онлайн-эфире «Первого независимого канала», купленного компанией бывших сотрудников холдинга Тараса Козака, началось вещание в новом формате. Однако уже через час сигнал на спутнике был выключен.

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