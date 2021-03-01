Отказ МВФ в очередном транше кредита и требования о реформах и борьбе с коррупцией являются следствием скандала вокруг Артема Сытника, который продолжает возглавлять НАБУ в нарушение решения КС и при наличии приговора за коррупцию. Речь об этом идет в статье «Коррупционеры против коррупции. Почему МВФ „ушел“ и кто после Сытника?», опубликованной изданием Golos.UA.

«Сытник, которому покровительствует именно Запад с его тягой к финансовой чистоплотности, теперь оказывается фигурантом дела по узурпации власти и злостным нарушителем решений Конституционного суда», — пишет издание.

По мнению автора публикации, именно это могло стать причиной отказа МВФ в выдаче очередного кредита. При этом, как сказано в статье, в стремлении сохранить за собой Бюро любой ценой Артем Сытник идет и на новые правонарушения и на скандалы.

«Сытник „внезапно“ обнаружил, что, мол, приход главы КС Александра Тупицкого, который и вынес злополучный вердикт о незаконности его назначения, вообще был незаконным и подпадает под состав преступления», — пишет Golos.UA, напоминая также о ситуации с сотрудником Офиса президента Татаровым.

По мнению автора материала, западные партнеры не в восторге от перспектив Татарова возглавить ГБР, поэтому на него, дескать, спустили Сытника.

«Это пара примеров того, что деятельность НАБУ в основном сводилась к штампованию производств по „напоминанию неугодным о шаткости их положения“, в то время как реальные дела оседали в архивах НАБУ мертвым грузом. Эффективность работы Бюро так не смогло продемонстрировать», — говорится в статье. Ее автор считает, что одновременно Запад ищет замену Сытнику.

Что касается действий украинской власти по решению этой конфликтной ситуации, то алгоритмы и перспективы пока не ясны. Ведь для увольнения директора НАБУ необходимо внести изменения в законодательство, над чем сейчас и бьются в верхах.

«В Раде в рекордные сроки — всего за полдня — собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ: 19 февраля документ одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности…» — говорится в статье.

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