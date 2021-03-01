27.84 / 28.04 33.49 / 33.87
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

ЕС продлит санкции против Януковичей, но «пожалеет» Арбузова и Табачника, — источник

17:01 1 марта 2021
санкции

Евросоюз намерен в очередной раз продлить на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. При этом из «черного списка» исключат бывших премьер-министра Сергея Арбузова и министра образования Дмитрия Табачника. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированного европейского дипломата.

По словам источника, «в черном списке» останутся восемь человек, включая Виктора Януковича и его сына Александра.

Как известно, Евросоюз ввел 5 марта 2014 года целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая Януковича, двух его сыновей, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание банковских активов. На протяжении последующих лет ЕС продлевал санкции, изменяя этот список.

Напомним, 26 февраля Украина ввела санкции против должностных лиц, предавших страну. В санкционный список попали 10 человек. Это чиновники времен Януковича — экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский. В списке также бывшие генерал-майоры Станислав Шапортов, Сергей Нянчур, Юрий Катовский, Владимир Товский, Валентин Ханжи, Сергей Елисеев и бывший контр-адмирал Дмитрий Шакура.
В результате введения максимальных санкций они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.

38

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Горбунов с сыном

«Зачем такое показывать?» Горбунов разозлил подписчиков фотографией с сыном

Руслан Евдокименко

«Зиму пережили!» Сын Ротару поделился радостью

Лиза Галкина

«Лялечка-кокетка»: Лиза Галкина весело станцевала на детском празднике

Дженнифер Лопес

«Самая красивая женщина в мире»: фото 51-летней Дженнифер Лопес в откровенном купальнике очаровало фанатов

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер