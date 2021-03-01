Евросоюз намерен в очередной раз продлить на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. При этом из «черного списка» исключат бывших премьер-министра Сергея Арбузова и министра образования Дмитрия Табачника. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированного европейского дипломата.

По словам источника, «в черном списке» останутся восемь человек, включая Виктора Януковича и его сына Александра.

Как известно, Евросоюз ввел 5 марта 2014 года целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая Януковича, двух его сыновей, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание банковских активов. На протяжении последующих лет ЕС продлевал санкции, изменяя этот список.

Напомним, 26 февраля Украина ввела санкции против должностных лиц, предавших страну. В санкционный список попали 10 человек. Это чиновники времен Януковича — экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский. В списке также бывшие генерал-майоры Станислав Шапортов, Сергей Нянчур, Юрий Катовский, Владимир Товский, Валентин Ханжи, Сергей Елисеев и бывший контр-адмирал Дмитрий Шакура.

В результате введения максимальных санкций они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.

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