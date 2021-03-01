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Политика

Гетманцев протянул послабления для игорного бизнеса в три раза — СМИ

17:01 1 марта 2021
Даниил Гетманцев
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес изменения в законопроект № 2713-д, которые предусматривают ослабление налоговой нагрузки на игорный бизнес. Об этом в Facebook сообщила помощник-консультант народного депутата Нины Южаниной Ольга Германова, передает Цензор. НЕТ.

В частности, комитет протянул следующие послабления: снижение ставки налога на прибыль с 30% до 10%, НДФЛ и военный сбор будут взиматься только с выигрышей в более 8 минимальных зарплат (на сегодня это 48 тыс. гривен), плата за лицензии уменьшена втрое. Комитет Гетманцева рекомендует народным депутатам принять новую редакцию закона за основу и в целом.

В данном контексте важно то, что Гетманцев являлся держателем акций лотерейного оператора МСЛ, и ранее в интервью СМИ признавал наличие конфликта интересов в вопросе игорного бизнеса.

«Мои взгляды на игорный бизнес сформировались от лица одного из игроков рынка. Собственно, поэтому в Зе-команде я воздерживаюсь от участия в работе над законопроектом об игорном бизнесе. У меня остается определенный конфликт интересов, который я не скрываю», — сказал Гетманцев.

Как сообщает telegram-канал Украина Online, первоначально от легализации азартных игр планировали получить в бюджет 5−9 млрд грн. Эти деньги должны были пойти в том числе на социально-экономическое развитие округов — обещанные депутатами ремонты местных дорог, сельских амбулаторий и школ. Если Рада проголосует на новую редакцию закона № 2713-д, от этих планов придется отказаться — денег не будет.


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