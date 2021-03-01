Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА: кто такой Сергей Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации 36-летнего Сергея Козыря.

Указ № 83/2021 размещен на сайте главы государства.

Сергей Козырь родился в 1984 году в Донецке. Окончил Донецкий Национальный технический университет и получил высшее образование по нескольким специальностям — «Правоведение», «Финансы», «Разработка месторождений полезных ископаемых».

Работал на разных должностях в ГП «ДУЭК». Последнее место работы в Донецке — начальник участка по добыче угля шахты «Трудовская» ГП «ДУЭК».

После оккупации Донецка, переехал на контролируемую украинскую территорию и работал на угольных производствах.

Козырь до своего назначения временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА. Он заменил уже бывшего руководителя области Юрия Гусева, которого назначили руководителем «Укроборонпрома».

Фото khersonline.net/l

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