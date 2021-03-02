Аваков посмеялся над вопросом о желании стать премьером

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который на днях дал большое интервью на канале «1+1», прямо не ответил на вопрос главного редактора издания «ГОРДОН» Алеси Бацман о своих премьерских и президентских амбициях.

На вопрос журналистки, как поступит Аваков, если президент Зеленский предложит ему стать премьер-министром, глава МВД рассмеялся.

По поводу президентских амбиций министр ответил, что полностью загружен работой на своей должности.

«Вы сейчас напишете: „Я спросила у Авакова, хочет ли он быть премьер-министром, он ответил: да, или нет, или дал понять, что хочет быть президентом“. Я нахожусь под полной нагрузкой на своей сегодняшней должности и, скорее, ближе к позиции, которую мы обсуждали с господином Гордоном: а что делать после?», — уточнил чиновник.

Напомним, вчера в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук» министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как глава ОПЗЖ Виктор Медведчук смог вернуться в большую политику и кто ему помог в этом.

Фото gordonua.com/

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