Аваков обвинил Порошенко во лжи из-за Медведчука

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что санкции на окружение нардепа Виктора Медведчука можно было наложить еще в 2018 году. В интервью «Гордон» Аваков утверждает, что пятый президент Петр Порошенко располагал собранной СБУ доказательной базой. Почему с санкциями тянули аж до 2021 года, министр ответить затрудняется.

«Мне, честно говоря, было обидно слышать, когда предыдущий президент Украины сказал… что… прошлые работники СБУ не могли ему подать таких материалов. Это неправда. Я лично знаю, что СБУ и Василий Грицак (глава ведомства в то время — Авт.) такие материалы показывали и давали. И у него было более чем достаточно оснований. Почему он этого не сделал тогда? Почему не принял такого решения? Наверное, у него были свои резоны», — заявил Аваков.

«Но кошку надо называть кошкой: Зеленский сделал то, на что не решился Петр Алексеевич», — добавил Аваков.

По словам министра, введение санкций могло состояться еще в 2018 году. Было созвано заседание Совета нацбезопасности и обороны, а фракция «Народный фронт» предложила заблокировать телеканалы NewsOne и «112». В процессе подготовки заседания субъекты, против которых планировалось ввести санкции, изменились.

«Мы ожидали увидеть там материалы по NewsOne и «112-му», а неожиданно я, листая документы, увидел, что материалов по «112-му» и NewsOne нет, их направили на доработку, а там выскочил телеканал «Наш», — вспоминает Аваков.

Министр рассказал, что на заседании пытался окончательно прояснить: вправе ли СНБО подыгрывать той или иной политической группе. «На мой взгляд, надо или принимать решения радикально, или это выглядит очень плохо. На что Петр Алексеевич сказал: «Да-да-да-да…» Типа «не переживайте, не скандальте, давайте разберемся, давайте все отложим, проверим… СБУ, наведите резкость», — рассказал Аваков.

Интервью с Аваковым выйдет в 18.00 2 марта. Посмотреть его можно на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Напомним, с 2 февраля 2021 года были введены санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Зеленский, объясняя свой указ, заявил о присутствии на телеканалах пропаганды, финансируемой страной-агрессором. В команде «Слуги народа» не все поддержали санкции. Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не введения санкций.

Фото mvs.gov.ua

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