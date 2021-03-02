«Я не могу жить в своем доме? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей»: Медведчук о санкциях

Народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук после введения властью санкций против его соратника по партии Тараса Козака и закрытия трех оппозиционных телеканалов был морально готов к тому, что и в отношении него могут ввести персональные санкции. Однако даже ему, доктору юридических наук, сложно понять суть и механизм реализации этих санкций, которые решили сделать инструментом влияния на оппозиционеров, неугодных Зеленскому и его окружению. Об этом сам Виктор Медведчук рассказал в интервью ВВС News Украина.

«Я пока пытаюсь понять, в чем суть санкций и как их могут реализовать. Мне сложно это понять, хотя я доктор юридических наук, — признал он. — Например, как быть с санкцией, где говорится о том, что мне запрещено использовать мои активы, то есть распоряжаться недвижимостью и средствами на счетах?»

По словам Медведчука, его счет в украинском банке заблокирован. Также он не может, например, продать принадлежащую ему недвижимость или автомобиль.

«Понятно, что я не могу распоряжаться имуществом, то есть дом, который находится в моей собственности, я продать не могу. Автомобили, которые находятся в моей собственности, — они все задекларированные — я продать не могу. Это я понимаю. Но как насчет того, что запрещено использовать? Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, принадлежащей мне на правах личной собственности? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей», — отметил парламентарий.

Медведчук заявил, что готов отстаивать свои интересы в суде, но власть не стала доказывать его вину законным путем, а избрала именно такую стратегию борьбы с оппозиционером, чтобы волокита тянулась как можно дольше.

«Привлекайте к ответственности, устанавливайте решением суда, и если там будут санкции в виде конфискации имущества — вопросов нет, будем обжаловать… А здесь как быть? Здесь надо идти в Верховный суд. Но это месяцы и годы», — подчеркнул он.

Кроме того, нардеп заявил, что ни один из пяти самолетов, в отношении компаний-собственников которых СНБО ввел санкции, на самом деле ему не принадлежат. И в случае необходимости семья политика сможет просто арендовать другое воздушное судно.

«Ни одного моего [самолета] нет. Есть один, которым я пользовался, на который есть договор аренды, я его декларирую и оплачивал и в 2019-м, и в 2020 году. Я плачу деньги за свои перелеты», — отметил он.

Отвечая на вопрос ВВС, как политик использует подсанкционные дом, машину и как покупает продукты, он сказал:

«Хочу вам открыть большую тайну: если кому-то захочется проверить, как я пользовался своей кредиткой, то он увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни единого платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости. Продукты и все остальное покупается за наличные. У нас есть — задекларированные — достаточно денег, в том числе наличных. Я веду открытый образ жизни. Буду подавать декларацию как народный депутат и все укажу, включая очень большие доходы за прошлый год».

Фото — пресс-служба Виктора Медведчука

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