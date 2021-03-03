«Миротворец» запускает на сайте систему распознавания лиц

Директор Центра «Миротворец» Роман Зайцев написал в Facebook о том, что с 16 марта система распознавания лиц NeuroIDentigraf на сайте Центра «будет переведена в состояние боевой работы и станет доступна каждому гражданину Украины в режиме 24/7».

В настоящее время сотрудники Центра проводят подготовительные работы по запуску системы в рабочий режим. «Дата введения системы в действие связана с тем, что 16 марта 2014 года был создан Центр «Миротворец», — объяснил Зайцев. И добавил: «Теперь боевиков, наемников, российских военных преступников и их пособников вылавливать станет легче благодаря использованию современных технологий распознавания».

В качестве примера эффективности системы он привел историю с ветераном АТО Викторией Котеленец.

По мнению следователей, Котеленец конвоировала так называемый парад пленных в Донецке 24 августа 2014 года. «Доказательством» стало фото похожей на нее светловолосой женщины. «Мы сразу сравнили фотографии самой Котеленец и той женщины и четко сказали, что это разные люди, что конвоир „ДНР“, запечатленная на снимке, это Ольга Сухова. У нас есть все ее данные и множество фотографий», — объяснил Зайцев.

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