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Политика

Верховный суд принял к рассмотрению ряд исков от закрытых Зеленским телеканалов

20:34 3 марта 2021
Верховный суд принял к рассмотрению ряд исков от закрытых Зеленским телеканалов
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Верховный суд открыл производство по нескольким искам от телеканалов, на которые были наложены санкции решением СНБО, введенным в действие указом президента от 2 февраля. Производство открыто уже по трем искам компаний ООО «Новини 24 години» (Newsone), ООО «Лидер-ТВ» и ООО «Новий формат ТВ» (телеканал «112 Украина»), сообщает «КП в Украине».

«Слушание дел назначено на конец марта — начало апреля. В рамках подготовки дел к слушанию судом по ходатайству истцов затребованы документы от президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые стали основанием для введения санкций», — говорится в сообщении.

Также судом, как отмечает «КП в Украине», удовлетворена просьба истцов о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Верховной Рады Украины.

«Таким образом, органы, принимавшие участие в подготовке введения санкций против телеканалов, предстанут перед судом в открытом судебном процессе, где должны будут сообщить о конкретных фактах, послуживших основанием для закрытия телеканалов. Делам, по которым открыто производство в Верховном суде, присвоены номера: 9901/34/21, 9901/42/21, 9901/45/2», — пишет издание.

Напомним, согласно указа президента о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK , который вступил в силу с момента подписания его президентом, на протяжении пяти лет предусмотрена блокировка вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK, однако через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

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