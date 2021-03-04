Депутаты «За майбутнє» предложили Зеленскому и Шмыгалю механизм снижения цены на газ на 60% (документ)



Народные депутаты из группы «Партия «За майбутнє» предложили президенту и главе правительства механизм снижения тарифов на газ для населения на 60%. Об этом говорится в официальных письмах политсилы к руководству государства, сообщает пресс-служба партии.

Как прокомментировал лидер партии Игорь Палица, значительно снизить цену на газ для украинцев возможно с помощью запуска цивилизованного рынка газа и установления экономически обоснованных тарифов.

«В Украине необходимо установить справедливые рыночные тарифы, то есть экономически обоснованную цену на газ. По нашим подсчетам, она должна быть ниже на 60%. Надо только установить одинаковые и прозрачные правила игры для всех. И первым шагом должен быть пересмотр цены, которую устанавливает государственная газовая компания-монополист», — подчеркнул Игорь Палица.

По словам политика, то, что происходит сейчас, — это имитация рынка.

«Нафтогаз» считает тариф по абсолютно непрозрачной и невыгодной для граждан Украины формуле. Например, он продает украинцам газ собственной добычи с европейской наценкой плюс стоимость виртуальной доставки. А это 70% всего голубого топлива, которое потребляет страна. Почему украинцы должны платить посредникам из Европы за свой газ и еще и за транспортировку, которой на самом деле не существует?" — задал вопросы парламентарий.

Он подчеркнул, что несправедливой является и оплата так называемого импорта газа из ЕС, который технологически невозможен.

«Компрессорное оборудование украинской ГТС качает газ только в одну сторону — из России в Европу через Украину. Украинцы же платят за тот же российский газ, но с накруткой посредников, соответственно, значительно дороже. За год эти компании зарабатывают с воздуха от 500 млн до 1 млрд долларов США», — заявил Игорь Палица.

По его словам, для пересмотра тарифа «Нафтогаза» представители его политсилы предлагают расширить поручение президента от 9 января 2021-го по аудиту цен поставщиков газа в регионах Украины.

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