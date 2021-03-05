«И Турчинов тоже!» «Любовницы Порошенко» впечатлили зрителей

Известная телеведущая Янина Соколова в своей последней программе «Вечер с Яниной Соколовой» прошлась по всем значимым событиям последних дней. Кроме того, журналиста пригласила на эфир народного депутата от «Европейской Солидарности» Софию Федину, назвав ее победительницей рейтинга «любимых женщин» пятого президента Петра Порошенко.

Самой Соколовой якобы не хватило баллов, чтобы победить Федину. На что нардеп посочувствовала, но обнадежила, что в будущем у Соколовой есть все шансы снова оказаться в топе.

Зрители, посмотревшие передачу, оставили свои отзывы на странице Соколовой в Instagram. Часть комментаторов признали, что у Порошенко хороший вкус. Некоторые написали, что Марина Порошенко все равно лучшая. Были и такие, которые дополнили список «любовниц» известными фамилиями.

Напомним, в день рождения Степана Бандеры Янина Соколова смутила своих подписчиков двусмысленным постом в соцсетях.

Фото Instagram/vecherssokolovoy

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