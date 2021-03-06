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Политика

Журналист назвала два Х-фактора Оксаны Марченко в политике

13:38 6 марта 2021
Оксана Марченко
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

Журналист Анна Дианова, комментируя заявление Оксаны Марченко о вступлении в ОПЗЖ, а также презентацию фильма «Паломница» на ее Youtube-канале, перечислила сильные стороны телеведущей.

«Оксана представила свой проект „Паломница“. Это документальный фильм, рассказывающий о православных монастырях Украины. Каждый эпизод „Паломницы“ раскрывает определенную тему — покаяние, милосердие, любовь, прощение — через призму историй людей, которым помогла выжить вера в Бога», — написала Дианова.

Она также напомнила о политических амбициях известной телеведущей после подписания указа президентом Зеленским о санкциях в отношении Марченко.

«Также Оксана рассказала, что не планировала идти в политику, но незаконный указ Зеленского о санкциях повлиял на ее решение присоединиться к „Оппозиционной платформе — За жизнь“; о том, как она относится к нынешней власти, какой хочет видеть нашу Украину», — пишет журналист на своей странице в соцсети.

По словам Диановой, в свое время Украина полюбила Оксану Марченко за такие проекты на украинском телевидении, как «Україна має талант» и X-Factor.

«Все мы видели, как искренне и очень по-доброму Оксана болела за каждого участника, как старалась помочь и поддержать героев программы. А теперь Оксана сама стала тем самым Х-фактором, способным привнести духовность и правду в нашу политику. Тем более что это сегодня просто жизненно необходимо!», — считает Дианова, напомнив, что Оксана Марченко ведет активную благотворительную деятельность.

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