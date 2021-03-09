«Битва при Ватерлоо»: блогер о довыборах в «буковельском» избирательном округе

Украинский блогер Сергей Наумович прокомментировал предстоящие выборы народного депутата в избирательном округе № 87. Они могут оказаться «битвой при Ватерлоо», написал Наумович на своей странице в Facebook.

По мнению Наумовича, на парламентских довыборах в Ивано-Франковске будет жёсткое соперничество.

«Петр Алексеевич — азартный политик, игрок. Надо отдать должное. Соскучился за былыми победами. Он отправил туда „спецназ“ в виде Маруси Звиробий… Дерзкое решение, но довольно странное и безнадежное, как мне кажется. Я так понимаю, что на очереди — ютуб-блогер Бампер. Он тоже круто матерится», — сыронизировал блогер.

При этом Наумович отметил неплохую социологию Маруси (чуть менее 15%) и привел данные опроса, проведенного «Украинской социологической службой»: «Лидером является „хозяин“ округа — Александр Шевченко. У него чуть более 25%. Далее Михайло Ноняк (14,2%) и Руслан Кошулинский (12,6%)».

Вместе с тем блогер предполагает, что жажда к победе на этом округе подтолкнет штабы к дерзким и нестандартным решениям.

«Будет такая „битва при Ватерлоо“)) Нас ждет интересный сюжет!» — приготовился Наумович.

Фото: Pixabay

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