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Политика

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отреагировали на ситуацию с «каналами Медведчука»

13:42 11 марта 2021
Каналы Медведчука
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Решение украинских властей о запрете каналов NewsOne, «112 Украина» и ZiK может повлиять на свободу слова в Украине, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет «Радио Свобода».

«Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу слова в Украине, и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать права на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи», — сказала Матильда Богнер, председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми связанных с ним юридических лиц. Санкции предусматривают блокировки телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей «политической расправой над неугодными СМИ». Козак называет обвинения ложью и отвергает их.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, работа над этим решением началась еще летом 2020 года, и готовили его «очень тщательно». Он заверил, что есть достаточно доказательств, и отменить санкции будет чрезвычайно сложно.

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