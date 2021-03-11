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Политика

Политолог сравнил поведение Медведчука и Порошенко в ситуации с допросом

18:14 11 марта 2021
Виктор Медведчук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В связи с так называемыми пленками Медведчука-Суркова СБУ допросила нардепа Виктора Медведчука. По этому же поводу Служба безопасности вызывала и Петра Порошенко, однако пятый президент не явился на допрос. Свое отношение к данной ситуации глава фонда «Украинская по литика» Константин Бондаренко обнародовал в Facebook.

Константин Бондаренко считает, что поведение председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука заслуживает уважения.

Аргументируя свою точку зрения, политолог написал: «Как бы я ни относился к Виктору Медведчуку (а я, мягко говоря, точно не принадлежу к числу его горячих сторонников), все же его поведение в случае с вызовом на допрос в СБУ вызывает уважение: невзирая на тяжесть обвинений, пришел, дал показания, не избегая при этом общения со следователем».

В то же время, отметил Бондаренко, пятый президент Петр Порошенко в точно такой же ситуации повел себя по-другому: он не явился по повестке на допрос и попытался выкрутиться.

«И на этом фоне откровенная попытка Петра Порошенко выкрутиться из аналогичной ситуации, не явиться на допрос, заявить о «дезинформации» относительно допроса и т. д. выглядит как-то «не по-пацански», — написал политолог.

Фото Виктора Медведчука с сайта партии

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