Компанией, которая собирается строить новый микрорайон в Киеве, владеет депутат ОПЗЖ Вадим Столар и представители близкого соратника Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом пишет Александр Аронец в своем блоге на сайте site.ua.

По данным блогера, ранее компанию ООО «Академ-Клуб», владеющую участком в 40 га под застройку на Осокорках в Киеве, контролировал глава «Укрбуда» Максим Микитась. После президентских выборов контроль перешел в офшоры, принадлежащие Вадиму Столару и россиянке, близкой к Игорю Сечину.

«ООО «Академ-Клуб» — это компания, под контролем которой находится целых 40 гектаров земли возле Днепра на Позняках в Киеве. Земля была предоставлена Киевсоветом в аренду на 25 лет в 2005—2006 годах — для комплексной застройки с отселением жителей на территории 11-го микрорайона жилого массива Позняки-Западные. Землю контролировал Максим Микитась через Omnia Trading Ltd, которая была единственным учредителем «Академ-Клуба», — пишет Аронец.

По его данным, в 2020 году Микитась продал Omnia Trading Ltd менеджеру Столара и сейчас ООО «Академ-клуб» владеют два офшора. Бенефициаром одного указан Вадим Столар. А второго — россиянка Марина Кармышева, являющаяся владелицей компании QHG Trading — крупнейшего нефтетрейдера «Роснефти».

Блогер цитирует информацию The Moscow Post о том, что Кармышева — доверенное лицо или самого Сечина, или его «кошелька» Сергея Сударикова. Она является акционером компаний, принадлежащих «Роснефти» или тех, которые зарабатывают на ее подрядах. В частности, «Элекснет», АО «Морская Арктическая геологоразведочная экспедиция» и др.

«По информации „Коммерсанта“, Кармышева — бывшая сотрудница близкой к „Роснефти“ группы „Регион“, которая управляет пенсионными средствами нефтяной компании, является организатором размещений ее облигаций и участвует совместно с „Роснефтью“ в ряде бизнесов. А сейчас, по данным источника российского издания, Кармишева руководит „чужими активами“. И, как видим, — не только в России», — сообщает Александр Аронец.

По мнению Аронца, будущее строительство может осуществляться на российские деньги, а Вадим Столар будет заниматься только операционными и представительными вопросами.

«Таким образом, имеем замечательную картину. Отмывальница денег Сечина становится украинским девелопером. И вместе со Столарам собирается застраивать Осокорки», — отметил Александр Аронец.

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