Раскаявшийся Арахамия расплатился за неправильную парковку
Народного депутата, главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию уличили в нарушении правил парковки. Парламентарий оставил свое авто на пешеходном переходе в центре Киева и ушел по делам.
Патрульная полиция уточнила, что выписала депутату штраф, и этот штраф уже оплачен. «Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Административное постановление по ч.3 ст. 122 КУоАП было составлено и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала», — заверил замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
В свою очередь, Арахамия не стал отрицать, что действительно нарушил правила. «Спасибо, Патрульная полиция Украины. Виноват — заплатил. В следующий раз буду внимательнее», — пообещал он.
Депутат уточнил, что припарковался неправильно, поскольку под снегом не увидел дорожной разметки.
Напомним, с 15 марта вступает в силу закон о повышенных штрафах за нарушение Правил дорожного движения. Наказание усилится не только для водителей, но и для пешеходов, создающих аварийную обстановку.
Фото David Braun/Facebook105
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