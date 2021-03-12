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Политика

Раскаявшийся Арахамия расплатился за неправильную парковку

21:42 12 марта 2021
арахамия

Народного депутата, главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию уличили в нарушении правил парковки. Парламентарий оставил свое авто на пешеходном переходе в центре Киева и ушел по делам.

арахамия

Патрульная полиция уточнила, что выписала депутату штраф, и этот штраф уже оплачен. «Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Административное постановление по ч.3 ст. 122 КУоАП было составлено и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала», — заверил замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В свою очередь, Арахамия не стал отрицать, что действительно нарушил правила. «Спасибо, Патрульная полиция Украины. Виноват — заплатил. В следующий раз буду внимательнее», — пообещал он.

Депутат уточнил, что припарковался неправильно, поскольку под снегом не увидел дорожной разметки.

Напомним, с 15 марта вступает в силу закон о повышенных штрафах за нарушение Правил дорожного движения. Наказание усилится не только для водителей, но и для пешеходов, создающих аварийную обстановку.

Фото David Braun/Facebook

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