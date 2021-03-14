«Не «Харьковские соглашения»: Палица назвал две причины потери Крыма

Во время ратификации парламентом «Харьковских соглашений» в 2010 году происходили нарушения, так что у правоохранительных органов есть основания расследовать события тех времен. Но Крым Россия оккупировала не благодаря «Харьковским соглашениям», а из-за равнодушия и жадности, которые украинская власть демонстрировала все годы независимости. Об этом заявил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица на ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».

Политик напомнил, что в день голосования за ратификацию соглашений, он отсутствовал в парламенте и даже в Киеве, однако его карточка проголосовала. По этому поводу он официально обратился в Секретариат Верховной Рады, однако официального ответа не получил. А неофициально, по словам Палицы, ему сообщили, что якобы указание отдать карточки отсутствующих в тот день оппозиционеров дал Андрей Клюев (в то время первый вице-премьер-министр.- Авт.).

По словам Игоря Палицы, если власть желает расследовать, были голоса за ратификацию или нет, она может исследовать видеозаписи и выяснить, кто из депутатов был в этот день в парламенте.

«Но по Крыму я хотел бы другое сказать. Привело ли голосование 2010 года — продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму — к оккупации Россией Крыма? Я думаю нет. Изменилось бы что-то, если бы договор закончился в 2017 году, а в 2013-м произошли события с Евросоюзом? Я думаю нет. Я был в Крыму, в Севастополе, летом 2012 года, общался с крымчанами. Все они говорили по-русски. На мое «Вы же в Украине живете?» услышал «Нет-нет! Севастополь — не Украина, это Россия», — заявил политик.

По его мнению, все годы независимости Украины каждая власть прежде всего занималась переделом собственности в Крыму, не думая о крымских татарах.

«Мы сейчас, после 2014 года, защищаем крымских татар. А до оккупации почему не думали о крымских татарах? Не думали о Крыме?», — задал вопросы во время ток-шоу политик.

Также Палица обратился к СНБО: «Разбираться с преступниками — это правильно. Но сегодня мы должны жить будущим, а не только прошлым».

Лидер партии «За майбутнє» также подчеркнул, что его политсила всячески готова поддерживать президента Украины, в частности в вопросах наказания виновных за потерю Крыма, за оккупацию Донбасса, виновных в грабеже государства: «Однако принципиально важно, чтобы все расследования и наказания происходили согласно действующему законодательству».

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