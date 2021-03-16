Игорь Палица предлагает обозначить «красные линии» для МВФ

Верховная Рада должна установить для правительства конкретные социально-экономические ориентиры для переговоров с международными кредиторами. Об этом написал лидер партии «За майбутнє», народный депутат Игорь Палица в своем блоге на Корреспондент.net .

«Налоги, тарифы, пенсии, медицина, образование — это все внутренняя политика Украины, на которую не должны влиять иностранные структуры! Даже если они дают в долг большие деньги. Нельзя допустить, чтобы новый Меморандум, который сейчас готовится, содержал такие же или еще более антиукраинские социально-экономические требования, что и предыдущий», — написал Палица.

Для этого, по его словам, депутатская группа «Партия «За майбутнє» в Верховной Раде предлагает закрепить на законодательном уровне право парламента на ратификацию любых договоренностей с международными финансовыми организациями, а также ввести «красные линии» в переговорах правительства с МВФ.

В частности, парламентарий предложил исключить вмешательство во внутренние дела Украины — экономику, пенсионное обеспечение, тарифную политику и т. д.

Для этого народный депутат предлагает пересмотреть действующую стратегию управления государственным долгом, которую Кабинет министров утвердил в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года государственный долг Украины составил 90,30 млрд долл. (2 551,9 млрд грн). Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Фото с сайта партии «За майбутнє»

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