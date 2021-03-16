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Политика

Зеленский победил бы во втором туре выборов президента, — опрос Центра Разумкова

14:19 16 марта 2021
Владимир Зеленский

Если бы в ближайшее воскресенье в Украине проводились досрочные выборы президента, действующий глава государства Владимир Зеленский также победил бы в первом туре, однако уровень его поддержки составил бы только 27,4%. Такие выводы сделали эксперты Центра Разумкова на основе социологического опроса, проведенного с 5 по 9 марта 2021 года.

Реальную конкуренцию Зеленскому могли бы составить только два политика — пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (за него были готовы проголосовать 19,7% опрошенных) и сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (17,1%), тогда как лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко набрала бы лишь 10,1% голосов, а экс-глава СБУ Игорь Смешко — 6,3%.

В то же время во втором туре Зеленский победил бы и Порошенко (57,2% против 42,8%), и Бойко (66,4% против 33,6%), а если бы во второй тур вышли Порошенко и Бойко, то седьмым президентом Украины стал бы Порошенко (58% против 42%).

В опросе методом интервью приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как известно, на выборах президента Украины 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, а за Порошенко — 15,95%, а во втором туре — 73,22% и 24,45% соответственно.

Напомним, в середине февраля аналогичный соцопрос провела компания Info Sapiens. Тогда было заявлено о готовности относительного большинства украинцев проголосовать за Владимира Зеленского (17,1%), тогда как Петр Порошенко оказался на втором месте с минимальным отрывом (12,2%).

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