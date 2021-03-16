ОПЗЖ возглавила рейтинг: социологи рассказали о лидерах симпатий украинцев и их отношении к вакцинации

В Верховную Раду могут пройти пять партий. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований по заказу американской консультационной компании Trade Union Co, California.

Так, при ответе на вопрос, за какую бы партию вы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, электоральные предпочтения респондентов распределились следующим образом: лидирует партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую готовы поддержать 24,6% опрошенных. За ней следует «Европейская солидарность» с 20,5% поддержки. Замыкает тройку лидеров президентская партия «Слуга народа», которой симпатизируют 16,1% опрошенных.

На четвертом месте ВО «Батьківщина» — 9,3%. За ней следует «Партия Шария» — 5,0%, которой удалось преодолеть проходной барьер.

В то же время, если говорить о динамике наращивания или потери электоральных симпатий, то среди партий, которые проходят в ВР, наилучшие показатели у «Оппозиционной платформы — За жизнь». Количество украинцев, которые симпатизируют этой политсиле, растет с каждым месяцем приблизительно на 1%. Что касается других партий, то в случае с «Европейской солидарностью» количество ее симпатиков в марте увеличилось, а у «Слуги народа», наоборот, уменьшилось.

В первую тройку президентского рейтинга вошли Владимир Зеленский, Петр Порошенко и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

73,5% респондентов, отвечая на вопрос, справилась ли власть с вакцинацией населения от COVID-19, ответили — нет. В то же время 20,3% украинцев затруднились ответить на этот вопрос. И только 6,2% опрошенных уверены, что вакцинация идет по плану.

Украинцы назвали телевидение основным источником получения информации о политических событиях в Украине и мире. Об этом заявили 39,5% респондентов. При этом 34,5% опрошенных получают информацию из интернета. Еще 26% признались, что не интересуются политикой.

При этом 63% респондентов отметили, что смотрят украинские телеканалы, 28% - российские, и 9% - другие телеканалы.

Опрос проводился 11−14 марта 2021 года Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований по заказу американской консультационной компании Trade Union Co, California. Всего было опрошено 3025 респондентов по всей стране, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования — не более 2,8%.

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter