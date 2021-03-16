В Раде потребовали исключить из ТКГ «матерщинника» Арестовича: тот ответил

После того, как спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил людей в ответ на замечания об использовании русского языка, ему пригрозили отставкой.

Нардеп Роман Лозинский сообщил, что инициировал депутатский запрос к президенту Зеленскому об отстранении Арестовича с поста в украинской делегации в ТКГ. И 19 марта этот вопрос должны рассмотреть в парламенте.

«За поребриком так будете общаться, Алексей Арестович. Здесь и о языке и о мате. … В пятницу по этому запросу будет голосовать зал парламента. Поэтому вместе посмотрим, насколько монобольшинству окей иметь таких позорных персонажей от нашей страны на внешнеполитической арене», — написал Лозинский.

В свою очередь, Арестович назвал всех возмущенных лицемерами, безграмотными и нарушающими Конституцию.

Арестович напомнил, что не является госслужащим, работает якобы на общественных началах и не получает никаких денег за свою работу.

«Наоборот: я отнимаю деньги у своих троих детей, чтобы помогать государству на общественных началах. Деньги, время, силы. Если последует моя „отставка“, произойдет две вещи: у меня станет гораздо больше времени, сил, средств. У вас станет меньше информации по профильным темам. Отдельным депутатам, которые добиваются моей „отставки“, я, в таком случае, перешлю бутылку шампанского — от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу», — резко ответил спикер ТКГ.

Арестович после отставки пообещал вести себя не так «сдержанно и толерантно», как сейчас, а так, «что мало не покажется».

«Если же „отставки“ не последует, то я продолжу информировать вас о деятельности ТКГ и политике в сфере национальной безопасности и обороны, оставаясь при этом образцом изящества и дипломатичности — когда я говорю официально», — съязвил блогер.

Напомним, популярный телеведущий Игорь Кондратюк, после нецензурной брани Арестовича в соцсетях, назвал его «Алексей Три Буквы Арестович».

Фото facebook.com/alexey.arestovich

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