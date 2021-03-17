Власть игнорирует инициативы оппозиции: эксперт назвала причину

Инициативы оппозиции систематически игнорируются, а своих у действующей власти нет. Об этом заявила политический эксперт Светлана Кушнир в эфире телеканала «Перший Незалежний».

«Был законопроект от партии Виктора Медведчука ОПЗЖ. В начале локдауна, еще первого, весеннего, было предложение от оппозиции: давайте заморозим (тарифы на коммунальные услуги. — Авт.). Они чувствовали, что что-то такое случится, и знали планы правительства на будущее», — сказала эксперт.

По словам Кушнир, депутаты от ОПЗЖ также предлагали предоставлять во время карантина денежную помощь наименее защищенным социальным слоям населения.

«Второе (предложение. - Авт.) — стимулировать внутренний товарооборот, предоставляя определенным категориям граждан, особенно пенсионерам с минимальной пенсией, денежную помощь. Они же эти деньги никуда не денут, не переведут в офшоры. Они придут на рынки, они придут в магазины, и все эти деньги будут в торговле. А торговля, как мы знаем, — прогресс и кровь экономики. Кроме того, часть долгов за коммунальные услуги точно была бы погашена», — считает эксперт.

Кушнир напомнила, что и это предложение оппозиции власть проигнорировала: «Этого не сделали, там была только одна компенсация для граждан от президента, и ту не все смогли получить».

Эксперт считает, что данные законопроекты не были реализованы только потому, что их инициатором выступала оппозиция. Аргументируя свою точку зрения, Кушнир заявила: «Наверное, власти не хочется поддерживать инициативу, когда она не их. В этой ситуации обе стороны — и власть, и оппозиция — могли прекрасно сотрудничать и вместе поставить себе плюс в том, что они защищают украинское население».

Ранее народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что ОПЗЖ предложила комплекс мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ.

«Только тогда, когда будут приняты эти законопроекты, предусматривающие действенные механизмы снижения тарифов, граждане Украины получат экономически обоснованные платежки, отвечающие в полной мере уровню их платежеспособности», — считает политик.

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