27.61 / 27.78 32.83 / 33.18
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Мы предупреждали власть о „красной карантинной зоне“ в Киеве», — Марина Порошенко

16:13 18 марта 2021
Марина Порошенко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Лидер команды «Европейской солидарности» в Киевсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко считает, что решение о введении локдауна в Киеве является вынужденным, но вместе с тем и прогнозируемым, шагом, сообщает пресс-служба партии.

«Учитывая то, как центральная украинская власть уже год демонстрирует всему миру свое „мастерство“ в борьбе с коронавирусом, другого результата и не следовало ожидать, — отметила Марина Порошенко. — Команда „Европейской солидарности“ несколько месяцев била тревогу и предупреждала, что провалы с закупкой качественных вакцин, отсрочка первой волны вакцинации и „реклама“ конкретных горнолыжных курортов представителями Офиса президента (а соответственно, стимулирование дополнительного скопления людей) приведет к лавинообразному увеличению количества больных».

По словам Марины Порошенко, еще две недели назад она подчеркивала, что динамика распространения болезни (особенно с учетом быстрого распространения «британского» штамма) требует немедленной реакции центральной власти, иначе часть областей Украины и город Киев могут перейти к «красной карантинной зоне».

«Единственной реакцией на увеличение количества больных стали записи пиар-видео, которыми „лечили“ в течение последних недель украинцев „слуги народа“. До сих пор непонятно, когда поступят и поступят ли в Украину новые партии вакцины, какой эта вакцина будет и хватит ли ее для вакцинации населения», — подчеркнула политик.

По ее словам, врачи вновь, как и год назад, падают с ног от усталости, а в опорных больницах катастрофическая нехватка койко-мест: «Зато все решения, которые требуют быстрой и эффективной реакции, Банковая перевела на плечи местных властей, а сама сняла с себя любую, в том числе и моральную, ответственность за новые сотни смертей».

Как сообщалось ранее, в эфире «Громадського радіо» Марина Порошенко предупреждала, что в конце марта Киев может войти в «красную зону» и потребовала от президента и Кабинета Министров быстрой реакции на резкое увеличение больных СOVID-19.

322

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Светлана Лобода

Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Виктор Балога

В семье известного нардепа произошла трагедия

Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер