Лидер команды «Европейской солидарности» в Киевсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко считает, что решение о введении локдауна в Киеве является вынужденным, но вместе с тем и прогнозируемым, шагом, сообщает пресс-служба партии.

«Учитывая то, как центральная украинская власть уже год демонстрирует всему миру свое „мастерство“ в борьбе с коронавирусом, другого результата и не следовало ожидать, — отметила Марина Порошенко. — Команда „Европейской солидарности“ несколько месяцев била тревогу и предупреждала, что провалы с закупкой качественных вакцин, отсрочка первой волны вакцинации и „реклама“ конкретных горнолыжных курортов представителями Офиса президента (а соответственно, стимулирование дополнительного скопления людей) приведет к лавинообразному увеличению количества больных».

По словам Марины Порошенко, еще две недели назад она подчеркивала, что динамика распространения болезни (особенно с учетом быстрого распространения «британского» штамма) требует немедленной реакции центральной власти, иначе часть областей Украины и город Киев могут перейти к «красной карантинной зоне».

«Единственной реакцией на увеличение количества больных стали записи пиар-видео, которыми „лечили“ в течение последних недель украинцев „слуги народа“. До сих пор непонятно, когда поступят и поступят ли в Украину новые партии вакцины, какой эта вакцина будет и хватит ли ее для вакцинации населения», — подчеркнула политик.

По ее словам, врачи вновь, как и год назад, падают с ног от усталости, а в опорных больницах катастрофическая нехватка койко-мест: «Зато все решения, которые требуют быстрой и эффективной реакции, Банковая перевела на плечи местных властей, а сама сняла с себя любую, в том числе и моральную, ответственность за новые сотни смертей».

Как сообщалось ранее, в эфире «Громадського радіо» Марина Порошенко предупреждала, что в конце марта Киев может войти в «красную зону» и потребовала от президента и Кабинета Министров быстрой реакции на резкое увеличение больных СOVID-19.

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