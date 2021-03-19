Политолог объяснил многоходовку Ермака по усилению международного направления и взаимодействия с США

Глава Офиса президента Андрей Ермак использует «коридор возможностей» для усиления международных позиций Украины и активизации взаимодействия с США. Нейтральная позиция по американским выборам и новые кадровые назначения дают свои результаты, считает политконсультант Сергей Быков.

«Украина получила важный сигнал от Вашингтона. Разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в выборы США. При этом разведка увидела, что президент РФ Владимир Путин был в курсе действий подсанкционного нардепа Деркача и его попыток скомпрометировать Джо Байдена, вмешавшись в американские выборы опубликованием пленок», — пояснил эксперт.

Президент Байден открыто назвал Путина убийцей и заявил, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы. Дубинский и Деркач уже получили санкции. Все это в комплексе открывает для Банковой «коридор возможностей», убежден эксперт.

Быков отметил, что ОП заметно усиливает кадровое направление. Оксана Маркарова стала новым послом Украины в США, где будет работать с демократическим лобби. Игорь Брусило, назначенный заместителем Ермака, будет содержательно готовить визиты президента Зеленского.

«Эти кадровые решения были тактическими ходами Андрея Ермака, который отвечает за международку. Усиление работы на американском направлении напрямую влияет на важный аспект действий Офиса президента», — отмечает Быков.

Сейчас в ОП работают над подготовкой разговора советников глав государств Нормандского формата. Россия пытается максимально оттянуть разговор, чтобы сорвать проведение встречи в Нормандском формате весной этого года.

Ермак, по словам эксперта, продавливает разговор советников, чтобы ускорить процесс, параллельно усиливая взаимодействие с США. Тем самым ОП демонстрирует американскому президенту, что украинские власти готовы бороться с российским влиянием в Украине.

«Медведчук, санкции против телеканалов, деолигархизация, исключение Дубинского из „Слуги народа“, расследование подписания Харьковских соглашений, запуск Крымской платформы и кадровое усиление на американском направлении — это все тактика ОП. Очевидно, что Ермак затеял многоходовку с попыткой наладить предметные отношения с США по России, усилить давление на Москву по вопросу Крыма», — убежден эксперт.

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