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Политика

Ермак может потребовать от Кличко компенсировать бизнесу потери из-за непродуманного локдауна, — эксперт

15:15 19 марта 2021
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Накануне локдауна в столице, который объявлен с 20 марта по 9 апреля, политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook обнародовал версию причин жестких ограничительных мер в Киеве. По мнению Сазонова, одна из них заключается в том, что столичная власть не справилась с эпидемиологической ситуацией в городе, что создает проблемы киявлянам.

По мнению Сазонова, мэр Киева пытается переложить ответственность за локдаун на центральную власть: «Самое интересное, что ответственность за введение непродуманного трехнедельного локдауна в столице Кличко пытается повесить на Кабмин.

В Офисе президента уже дали понять, что остановка работы киевских предпринимателей в условиях работы транспорта и ресторанов на вынос — идея бредовая. Оно и понятно, это задело Зеленского, который системно поддерживает малый и средний бизнес".

Сазонов пишет, что, по его данным, президент поручил главе ОП Андрею Ермаку разобраться в ситуации с локдауном в столице.

«Ермак в свою очередь задался логичными вопросами: почему в Киеве произошел срыв вакцинации? Почему опорные больницы столицы находятся в плачевном состоянии и не имеют должного обеспечения на второй (!!!) год пандемии?! Кроме того, Ермак собирается потребовать от Кличко компенсации потерь для культуры и креативных индустрий, которые больше всех страдают от карантина», — сообщает Сазонов.

По словам политолога, центральная власть планирует потребовать от Кличко отчет о целевом использовании медицинского бюджета столицы, который составляет 5,8 млрд грн. Сазонов считает это оправданным, напоминая, что аналогичная статья расходов, например, в Житомире, составляет 100 млн грн.

«Если Кличко продолжит гнуть свое, в скором времени с него спросят еще и за аварийное состояние инфраструктуры, провал строительства метро, коррупцию и остальные провалы, которые известны всем киевлянам», — предполагает политолог.

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