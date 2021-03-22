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Политика

Фавориты на выборах народного депутата в «Буковельском» округе меняются, — политтехнолог

12:47 22 марта 2021
Урна для голосования
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Выборы народного депутата в избирательном округе № 87 могут закончиться неожиданно. Такое предположение обнародовал политтехнолог Тарас Загородний, который на своей странице в Facebook опубликовал рейтинги кандидатов.

«Совсем свежий опрос „Украинской социологической службы“ говорит, что на первом месте самовыдвиженец Ноняк (18,6%), который переболел коронавирусом. С небольшим отрывом от него идет „свободовец“ Кошулинский (18,2%). А вот партнер Коломойского Шевченко, имя которого тесно связывают с „Буковелем“, потерял лидерские позиции и опустился на 4-е место (17,1%). Провластный Вирастюк имеет третью позицию (17,3%), и шансов подняться выше у него, скорее всего, нет. Замыкает пятерку лидеров гонки Голиней от „Платформы громад“ (6,3%)», — пишет политтехнолог.

Загородний связывает падение рейтингов недавнего фаворита избирательной гонки Александра Шевченко с ухудшением пандемической ситуации в регионе после «Буковельских празднований».

«Все эти гуляния „докатили“ округ и область до невиданного до сих пор всплеска пандемии, блокпостов в округе, переполненных больниц, двух новых штаммов коронавируса и высокой смертности. Агитация проходит в неблагоприятных условиях, люди реально стали бояться. Конкуренты, скорее всего, поработали над тем, чтобы люди понимали, откуда „ноги растут“. И господин Шевченко теперь расплачивается за это рейтингом и, возможно, депутатским мандатом», — считает эксперт.

По мнению политтехнолога, невысокий рейтинг кандидата от «Слуги народа» Вирастюка также связан с пандемией и некачественной работой власти по противодействию распространению болезни.

При этом Загородний прогнозирует невысокую явку на выборах и не исключает масштабных фальсификаций.

«Чем ближе 28 марта, тем больше растут ажиотаж и напряжение. Явка будет низкой, на уровне 30% из-за коронавируса, а возможно, и локдауна. Тут все зависит от избирателей и их голосов, это в том числе и оценка происходящему. И того, как штаб может мобилизовать своих сторонников. А там могут быть разные варианты. Ну и от того (зависят результаты довыборов. — Авт.), кто и как будет считать. И как долго. И досчитают ли вообще», — предполагает политтехнолог.

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