«Другого инструмента нет»: Олег Ляшко раскритиковал санкции СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины не может вводить санкции и лишать лицензий украинские компании в обход решений суда, подменяя таким образом судебную систему. Об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, комментируя новые санкции против ряда компаний в эфире «Украина 24».

«Есть закон о санкциях, за который команда „Радикальной партии“ голосовала в парламенте. Эти санкции исключительно против тех, кто финансирует терроризм, российскую агрессию на Донбассе. Других причин нет. Вы говорите, на 17 компаний наложили санкции, забрали лицензии. Сегодня — лицензии, завтра — еще что-то. С такой историей любой может попасть под санкции, а потом когда у тебя спрашивают, за что ввели санкции — на основании представления СБУ или Генпрокуратуры, а в чем ты виноват — не знаешь, потому что это секретные документы», — сказал он.

По словам Ляшко, решать вопрос о лишении лицензий должен суд.

«Если они (компании, против которых СНБО ввел санкции. — Авт.) получили лицензию незаконно, то по решению суда лицензии должны быть лишены. Другого инструмента нет», — подчеркнул он.

По словам политика, каждый имеет право знать, в чем его обвиняют, и каждый имеет право на защиту.

«В этой стране же еще никто не отменил конституционное право на защиту», — подчеркнул Ляшко.

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