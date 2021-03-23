Украина на международной арене начала играть в свою игру, — СМИ

Украинская власть воплощает проактивную внешнеполитическую стратегию. И это во многом результат того, как по поручению президента Владимира Зеленского глава ОП Андрей Ермак начал работу по синхронизации стратегии новой администрации Белого дома с учетом национальных интересов в отношении Кремля. Подобное наблюдается едва ли не впервые за 30 лет, о чем говорится в статье, опубликованной в издании «Обозреватель».

По мнению автора материала, в последнее время Украина начала демонстрировать осмысленную дипломатическую стратегию, часть которой — жесткие меры по отстаиванию национальных интересов на внешнеполитической арене.

«Это заметно контрастирует с десятилетиями бесхребетного конформизма и циничного бизнеса с врагом», — считает автор публикации.

Жесткая политика Офиса Зеленского в отношении России — это лишь первый этап стратегического плана, цель которого — прекращение российского доминирования над Украиной как внутри страны, так и на мировой арене. За это направление в ОП отвечает Ермак. Благодаря чему, как считает автор материала, Украина начала делать то, чего никогда не делала, — играть в свою игру.

На первом этапе жесткость проявилась в введении санкций против членов ОПЗЖ: буквально в один день были закрыты три пророссийских телеканала Виктора Медведчука. И почти одновременно с введением американских санкций против Игоря Коломойского и полностью подконтрольного ему народного депутата Александра Дубинского были открыты уголовные дела против бывших руководителей «ПриватБанка» Владимира Яценко и Александра Дубилета.

Автор публикации в «Обозревателе» оценивает эти действие как ослабление хватки влиятельного олигарха, который постоянно шантажировал и требовал от Банковой преференций. И тем самым ОП послал сигнал Белому дому о том, что и Киев способен на решительные меры.

Кроме того, Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» — это произошло как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден предельно жестко высказался в адрес России и лично Владимира Путина. Вслед за этим в Украине началось расследование подписания Харьковских соглашений 2010 года, по которым на четверть века было продлено пребывание военного флота в Крыму.

Наконец, чтобы взаимодействие с США было еще более эффективным, Ермак усилил внешнеполитическую команду, в частности, Оксана Маркарова, бывший успешный министр финансов, назначена послом Украины в США.

«Несмотря на ошибки и временный кризис, украинская внешняя политика переживает подъем. Впервые за годы независимости Украина больше не ведет себя как бедный родственник в гостях у мировых империй, но пытается защищать собственные интересы — пусть даже иногда излишне прямолинейно. Это дает основания надеяться, что Украина в конце концов станет полноправным членом международного сообщества. Именно такой подход позволит нам вернуть собственные территории и окончательно восстановить мир», — считает автор публикации.

236

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter