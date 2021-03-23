Рудьковский высказал готовность воевать за Украину против РФ

Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский сказал, что после того, как он побывал в российской тюрьме, готов защищать с оружием Украину от агрессии северного соседа. Об этом политик заявил изданию «ГОРДОН».

«У них нет права голоса, они не могут себе позволить рассуждать, — сказал Рудьковский о ситуации в России. — Это мы здесь, в Украине, можем рассуждать. Поверьте мне, иметь право на свою точку зрения — это все! И после того, как я там посидел… Тем, кто пошел на фронт, я просто помогаю, но если, не дай бог, что-то заварится, я пойду сам, потому что я понимаю, что в Украине есть что защищать — право на свою точку зрения».

Рудьковский вспомнил о своих ощущениях при возвращении в Украину заключения в РФ: «Когда ты оказался на Родине, было ощущение, будто ты оказался в раю. После этого года и восьми месяцев я приехал домой — а тут весна, все расцветает… То, что мы имеем в Украине, — это рай, и мы этого не ценим», — сказал бывший министр.

Напомним, Рудьковского собирались арестовать и в Украине, но ему неожиданно помог коронавирус.

Фото: Коммерсантъ

315

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter