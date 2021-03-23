27.63 / 27.80 32.76 / 33.12
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Рудьковский высказал готовность воевать за Украину против РФ

14:22 23 марта 2021
Николай Рудьковский

Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский сказал, что после того, как он побывал в российской тюрьме, готов защищать с оружием Украину от агрессии северного соседа. Об этом политик заявил изданию «ГОРДОН».

«У них нет права голоса, они не могут себе позволить рассуждать, — сказал Рудьковский о ситуации в России. — Это мы здесь, в Украине, можем рассуждать. Поверьте мне, иметь право на свою точку зрения — это все! И после того, как я там посидел… Тем, кто пошел на фронт, я просто помогаю, но если, не дай бог, что-то заварится, я пойду сам, потому что я понимаю, что в Украине есть что защищать — право на свою точку зрения».

Рудьковский вспомнил о своих ощущениях при возвращении в Украину заключения в РФ: «Когда ты оказался на Родине, было ощущение, будто ты оказался в раю. После этого года и восьми месяцев я приехал домой — а тут весна, все расцветает… То, что мы имеем в Украине, — это рай, и мы этого не ценим», — сказал бывший министр.

Напомним, Рудьковского собирались арестовать и в Украине, но ему неожиданно помог коронавирус.

Фото: Коммерсантъ

315

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Гросу

«Выглядите на 50»: Алина Гросу нарвалась на критику из-за смены образа

внук Ротару

«До неприличия…» Сын Ротару выдвинул «обвинение» ее внуку по случаю 27-летия

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер