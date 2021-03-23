Президент Владимир Зеленский поручил главе ОП Андрею Ермаку разобраться с ростом цен на продукты питания в Украине, который был спровоцирован действиями монополистов. Об этом написал политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

«В Офисе президента появилась свежая внутренняя социология, где одной из самых болезненных для украинцев тем оказался стремительный рост цен на продовольственные товары, который спровоцировали монополисты вместе с крупными торговыми сетями. Именно поэтому президент поручил главе ОП Ермаку разобраться с ростом цен на продукты, скоординировать работу Кабмина и Антимонопольного комитета для того, чтобы они провели детальный анализ рынка и выяснили, из-за кого именно цены в Украине значительно опережают общемировой тренд», — рассказал Сазонов.

Он также сообщил, что рост цен на продукты не является исключительно украинской проблемой, подобная тенденция наблюдается сегодня во многих развивающихся странах мира, но все равно в Украине этот процесс вышел из-под контроля и в игру выступили дерзкие монополисты, которые диктуют свое видение ценообразования.

«За последний год цены на пшеницу выросли почти на 40%, ну, а про цены на куриные яйца я вообще молчу, потому что иногда кажется, что они у нас какие-то золотые или хотя бы позолоченные. Поэтому неудивительно, что украинцев беспокоит эта проблема даже больше, чем внешняя политика или очередной транш от МВФ», — подчеркнул политолог.

По его словам, именно поэтому глава ОП взял под личный контроль эти процессы и курирует работу премьера Шмыгаля для того, чтобы не позволить монополистам и крупным торговым сетям диктовать украинцам свои условия.

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