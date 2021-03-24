Кива раскрыл подробности своей диссертации

Скандальный народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива готовится к защите диссертации «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Об этом он сообщил изданию ГОРДОН, подчеркнув, что писал диссертацию в течение пяти лет, с момента окончания академии МВД.

«Я окончил академию МВД с красным дипломом и после этого начал потихоньку писать диссертацию. Сейчас она на выходе. Я уже пять лет занимаюсь этой темой. У меня есть научный руководитель. Постепенно прохожу определенные этапы подготовки. Это ученая степень, процесс саморазвития», — заявил Кива.

По его словам, он не может понять, почему вопрос о его предстоящей защите «так остро стоит» на повестке дня.

«Наверное, замечательно, что я привлекаю такое внимание. Я когда буду крестить детей или после туалета мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать», — в своей манере прокомментировал внимание к нему политик.

В соответствии с данными Министерства образования, научным руководителем работы Кивы является доктор наук по государственному управлению, профессор, первый заместитель директора общественной организации «Центр исследований проблем публичного управления» Владимир Гурковский.

Народный депутат Илья Кива имеет дипломы Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (специальность — «правоведение») и Национальной академии внутренних дел (специальность — «право»). Он также является дипломированным педагогом-психологом (окончил Полтавский национальный педагогический университет имени Короленко) и техником-механиком (после окончания Полтавского нефтяного геологоразведочного техникума.

В 2019 году народный депутат баллотировался в президенты от Социалистической партии, заняв 29-е место (за него проголосовали 0,03% граждан, которые пришли на выборы), однако проиграв, был избран в Раду по списку ОПЗЖ, и стал одним из авторов обращения в Конституционный суд об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Фото Интерфакс-Украина

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