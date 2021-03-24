Новая тактика Офиса президента направлена на предотвращение дезинформирования Кремлем лидеров стран ЕС, реализацией которой на Банковой занимается глава ОП Андрей Ермак, сообщается в материале «Обозревателя».

«Наученная горьким опытом Банковая понимала, что только системное дипломатическое общение со странами Евросоюза дает Украине шансы в противостоянии с Кремлем. Поэтому по поручению Зеленского Ермак начал применять тактику тотальных переговоров с РФ и ЕС. Он постоянно инициировал формальное общение дипломатов Украины с коллегами из Европейского союза. Цель такой тактики — действуя на опережение, доносить до европейцев позицию Украины, не давая возможности Кремлю перекрутить реальность», — говорится в материале.

Характерным, по словам автора, оказался недавний инцидент с представителем РФ на переговорах советников Нормандской четверки Дмитрием Козаком, который в письме к другим представителям Нормандской четверки высказал ультимативные требования касательно деятельности ВСУ, в частности, потребовал от них перестать отвечать на провокации боевиков.

«На что Ермак жестко ответил Козаку, потребовав вернуться к конструктиву и говорить о действительно мирном плане и дорожной карте по Донбассу, которую разработала Украина вместе с Германией и Францией. В Кремле притихли…» — написал автор.

Еще одним решением Банковой, как отмечается в материале «Обозревателя», которое одобрили в Брюсселе, стало создание Центра противодействия дезинформации в Киеве.

«Европейцы и американцы высоко оценили проект, который задумывался Зеленским как мощный инструмент противодействия российской пропаганде не только в Украине, но и на международном уровне», — говорится в статье.

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