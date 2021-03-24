Социально значимые продукты питания должны облагаться по отдельной сниженной ставке налога на добавленную стоимость, чем все остальные. Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Партія «За майбутнє» Тарас Батенко, который вместе с коллегами подал на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект еще в апреле прошлого года.

«Мы предлагаем разделить все продукты на две группы и облагать их по разным ставкам налога на добавленную стоимость. Это значительно удешевит социально значимые продукты питания и увеличит покупательную способность населения. Например, в Польше применяют две пониженные ставки НДС: 5% - для социально значимых и 8% - для всех остальных продуктов питания», — заявил нардеп.

По его мнению, главным противником этого законопроекта является Минфин.

«Для Минфина чем выше налоги, тем лучше, или они начинают считать потери. Мы же считаем, что снижение НДС на продукты питания наоборот увеличит поступления в бюджет», — считает Тарас Батенко.

При этом народный депутат подчеркнул, что для партии «За майбутнє» принципиально, чтобы снижение НДС касалось только тех продуктов, которые выращиваются или производятся в Украине.

Как сообщалось ранее, законопроект № 1164-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно удешевления стоимости продуктов питания» предполагает введение пониженной ставки НДС в размере 7% на социальные продукты питания.

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