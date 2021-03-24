ГБР начало досудебное расследование по признакам уголовного преступления в отношении причастных к неправомерной растрате средств на юридические услуги компании «Астерс Консалт» «ПриватБанку» и злоупотреблений сотрудников Национального банка Украины (НБУ), в частности замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, которая может быть причастна к выведению 900 млн грн. из «ПриватБанка». Такой информацией поделился эксперт Дмитрий Марунич в своей колонке на сайте «Українські новини».



«В случае, если ГБР доведет расследование до логического завершения, суд неизбежен. И тогда Екатерине Рожковой и нескольким сотрудникам могут быть выдвинуты обвинения в государственной измене и растрате средств. Подобные статьи уголовного кодекса, как и факты, имеющиеся в распоряжении следствия, будет сложно игнорировать, прикрываясь разговорами о преследовании реформаторов и политическом заказе», — написал эксперт.

Дмитрий Марунич напомнил, что в недавнем вскрывшемся скандале с выведением 900 млн грн. из «Привата» ключевым фигурантом является юридическая компания «Астерс Консалт» с уставным капиталом в 800 грн., которая освоила почти 700 млн грн. из указанной суммы.

«То обстоятельство, что юркомпания в принципе не может предоставлять банковские услуги, тогдашнее руководство НБУ не особо волновало. Как и то, что первые 125 млн грн. „на борьбу“ ушли подрядчику без объявления конкурса», — написал эксперт.

Марунич, комментируя недавнюю публикацию в СМИ о том, что Рожкову якобы хотят судить за привлечение международного агентства Kroll к расследованию вывода средств из «ПриватБанка», процитировал пост бывшего начальника отдела по анализу бизнес-моделей банков департамента финстабильности НБУ Анны Муриной, по словам которой, по схожей схеме деньги вкладчиков выводили не только из Привата, но и из «Платинум банка», когда его возглавляла Екатерина Рожкова.

Как напомнил эксперт, ссылаясь на Мурину, при выводе «Платинум банка» с рынка так и не были расследованы ни движение капиталов банка, ни вывод средств клиентов. В результате на Фонд гарантирования вкладов легли обязательства государства перед вкладчиками на полтора миллиарда гривен.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц попросил Верховный суд разблокировать иск в отношении действующего заместителя главы Национального банка Украины Катерины Рожковой.

Как пишет Finbalance, 27 января Верховный суд открыл производство по кассационной жалобе ФГВФЛ на решение Хозяйственного суда Киева от 14 сентября 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 08 декабря 2020 (дело № 910/12955/20), которыми Фонду был возвращен иск к бывших членов правления и набсовета «Платинум банка» о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.

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