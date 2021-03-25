Глава государства Владимир Зеленский поставил главе Офиса президента Андрею Ермаку задачу обезопасить инвесторов от олигархов и коррупции. Об этом сообщил политический эксперт, блогер Кирилл Сазонов.

«Для борьбы с преступлениями в сфере экономики, выведению монополий из тени и купирования привычных коррупционных болезней старых правоохранительных органов Зеленский подписал закон о создании нового органа — Бюро экономической безопасности. Первые сигналы достаточно позитивные, посмотрим, кто его возглавит. В то же время президент поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку выстраивать диалог с бизнесом и инвесторами. Задача власти — услышать бизнес. И не просто услышать для решения тактических задач, а вместе работать в законодательном поле», — отметил Сазонов.

По его убеждению, президент также понимает, что для реализации принятой экономической стратегии власть и бизнес должны работать вместе в законодательном поле.

«Особый упор на диджитализацию процесса, которая минимизирует контакты бизнеса с чиновником и сделает работу власти максимально открытой. Именно поэтому (но не только поэтому) в приоритете остается сфера IT. От развития IT- сектора в ОП ожидают в перспективе генерации до 10% ВВП. В этом вопросе глава Офиса президента работает с министром цифровой трансформации, инициатором сервиса „Дія“ Михаилом Федоровым. С другой — именно перевод максимального количества государственных сервисов в виртуальное пространство сделает их удобными, быстрыми и позволит искоренить коррупцию», — подчеркнул эксперт.

Сазонов заметил, что глава ОП уже успел обсудить реформы Банковой с инвесторами, представителями бизнеса и экспертами.

«Первые встречи с иностранными инвесторами уже прошли, в перспективе расширение аудитории… Инвесторы позитивно оценили новый уровень диалога с украинской властью, а Ермак фактически стал главным игроком со стороны власти, который отвечает за контакт с инвесторами», — резюмировал блогер.



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