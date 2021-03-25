Обещание Юрия Витренко дать свободный доступ к украинскому газу не выполняется уже 3 недели

3 марта 2021 года и. о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании правительства анонсировал решение по «программе высвобождения газа» и свободному доступу к украинскому газу, которое планировали имплементировать в течение нескольких дней. По мнению министра, это должно было привести к снижению цен на голубое топливо на рынке. Однако прошло уже 3 недели, а соответствующее поручение так и остается только на бумаге.

На данный момент компания «Укргаздобыча», которая осуществляет добычу природного газа на территории Украины, является дочерним предприятием НАК «Нафтогаз». Всю продукцию «Укргаздобычи» монопольно и по заниженной стоимости выкупает «Нафтогаз», что создает неравные условия на рынке, поскольку, получая доступ к дешевому сырью, НАК может демпинговать рынок, выдавливать с него других игроков и только усиливать свою монополию.

«Положение „Нафтогаза Украины“ на рынке обусловлено тем, что НАК государство передало, опять же бесплатно, подземные хранилища газа, в которых, в частности, сохраняются значительные объемы газа, закупленные на средства, полученные от транзита газа через газотранспортную систему Украины, которой также бесплатно пользовался „Нафтогаз“, и на кредитные средства, полученные активы, бесплатно переданные государством. Иными словами, особое положение Нафтогаза на рынке обусловлено активами, которые ему бесплатно передало государство. С другой стороны, это особое положение „Нафтогаза Украины“ на рынке природного газа Украины, а именно — контроль над основными объемами добычи, всеми хранилищами газа и значительными объемами газа в этих хранилищах может быть использовано для ограничения конкуренции на рынке природного газа», — заявил тогда Юрий Витренко на заседании правительства.

Предложение и. о. министра предусматривало лишение «Нафтогаза» этих монопольных преимуществ. В частности, согласно «программе высвобождения газа», все добытое в Украине голубое топливо компания «Укргаздобыча» сможет свободно продавать любому участнику рынку на свободной бирже.

Внедрение этого решения привело бы к оздоровлению рынка, усилению конкуренции между его участниками и, как следствие, постепенному снижению стоимости газа для населения.

На данный момент «Нафтогаз» искусственно удерживает стоимость газа. Судя по различным источникам, себестоимость одного добытого куба украинского газа сейчас составляет 2,6 гривни. Даже если добавить маржу предприятия «Укргаздобыча» в 30%, то стоимость куба газа не превышала бы 3,30−3,50 грн. НАК же, обладая монопольным доступом к ресурсу, удерживает цену на уровне европейских рынков. Отметим, что «Укргаздобыча» осуществляет 75% от всей газодобычи в стране. Таким образом, «Нафтогаз» получает контроль над большей частью рынка и может диктовать ему свои условия.

Очевидно, что участники рынка ждут обеспечения свободного доступа к ресурсу и возможности на равных конкурировать с государственным гигантом. Однако после широко прогремевшего в СМИ заявления и. о. министра Витренко практических шагов для его воплощения не последовало, хотя времени уже прошло достаточно.

В середине марта в СМИ попал проект постановления, который разрабатывает Кабмин. Документ, если он реально существует, выглядит достаточно сырым и требует серьезных доработок. Судя по тексту постановления, который опубликован в Интернете, документ, скорее всего, будет дорабатываться, подвергаться значительным правкам и доработкам. Все это, естественно, потребует дополнительного времени.

Таким образом, ситуация с оздоровлением газового рынка все больше затягивается, а и. о. министра оказывается в сложном положении. Поскольку после его громкого заявления, рынок ожидает соответствующих практических действий и решений. Без них «программа высвобождения газа» начнет восприниматься как очередная правительственная PR-акция, а доверие к и. о. министру Витренко может пошатнуться.

Фото из Википедии

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