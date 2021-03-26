Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге — действующего главу государства поддержали бы 24,7 процента украинцев, если бы выборы проходили в ближайшее время.

Таковы данные социсследования, которое обнародовал «Рейтинг».

Согласно результатам соцопроса, за пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали бы 13,9 процента респондентов. На третьем месте президентского рейтинга — лидер «Оппозиционной платформы — За життя» Юрия Бойко (12,6%), за ним следует лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11,8%).

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос 23−24 марта. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено 2500 человек, метод опроса — CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко дал эксклюзивное интервью «ФАКТАМ», во время которого порассуждал и о президентском рейтинге, сделав свои прогнозы.

Фото с сайта Офиса президента.

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