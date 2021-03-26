Будет интенсивно: на Волыни поделятся успешным опытом социальных проектов
Благосостояние Украины зависит от благосостояния каждой громады. Именно поэтому целью политической партии «За майбутнє» является развитие регионов. Об этом заявил лидер партии Игорь Палица, комментируя запланированный в Луцке на 26−27 марта интенсив для представителей партии, Женского движения «За майбутнє» и депутатов местных советов из разных областей.
«Реформа по децентрализации открыла широкие возможности для развития регионов путем развития территориальных громад. Некоторые громады уже сделали фундаментальные шаги вперед, а это большой повод брать пример и обмениваться опытом», — убежден Игорь Палица.
Участники встречи посетят Центр реабилитации участников боевых действий, услугами которого могут пользоваться не только военные, но и те, кто нуждается в реабилитации после сложных операций. Также представители партии побывают в областном перинатальном центре, который рассчитан на 3 тыс. родов в год и которому сложно найти аналог в Украине по количеству и многофункциональности структурных отделений.
«Эффективное сотрудничество представителей на местах и народных депутатов — это 100% успеха. Поэтому мы стремимся к налаживанию этого симбиоза. А примером успешного сотрудничества и взаимодействия для нас является лидер партии „За майбутнє“ Игорь Палица, который, будучи председателем Волынского облсовета, смог найти средства и не просто завершить строительство центров, а сделать их лучшими в Украине», — отметила лидер Женского движения" «За майбутнє» Ирина Суслова.
Именно эти проекты, по словам Палицы, будут обсуждать народные депутаты и представители громад со всех концов Украины, чтобы перенимать опыт, налаживать сотрудничество и внедрять соответствующие инициативы на местах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщили о предложении Игоря Палицы установить для правительства конкретные социально-экономические ориентиры для переговоров с международными кредиторами.13
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter