По поручению Зеленского Ермак борется с дезинформацией РФ о вакцинации в Украине, — блогер

По поручению президента Владимира Зеленского глава ОП Андрей Ермак борется с дезинформацией РФ по вакцинации в Украине, пишет блогер Сергей Быков.

«На Банковой понимают, что цель российской пропаганды сегодня — сорвать вакцинацию в Украине. Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак провели экстренное совещание, по результатам которого Зеленский поручил главе Офиса противодействовать попыткам России сорвать вакцинацию в стране», — сообщил блогер.

По его словам, на базе Центра борьбы с дезинформацией, который курирует глава ОП, уже готовятся соответствующие меры.

«Россия запустила мощную волну дезинформации о вакцинации в Украине. Смерти женщины-военнослужащего в Одесской области якобы после вакцинации, а также аптекаря в Черновцах стали главным оружием российской пропаганды, активизировали обсуждение этих тем в сети. Понятно, что в этих трагических случаях Кремль через своих агентов обвиняет власть и якобы „плохой“ препарат от коронавируса CoviShield (AstraZeneka)», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что российским пропагандистам безразлично, что связь вакцины со смертями не доказана и у обоих умерших были хронические патологии.

«Ведь враг своей ложью стремится полностью уничтожить доверие украинцев к вакцинации. В связи с этим глава государства доверил Ермаку скоординировать украинские усилия в инфополе, чтобы переломить ситуацию и напомнить, что вакцина, которую закупает Украина, признана безопасной в мире. Это правда, ведь ею прививаются в Великобритании и Канаде, ее безопасность и действенность признана ВОЗ», — написал Быков.

По его словам, на сегодняшний день Банковая собирает информацию об источниках и агентах влияния россиян в Украине, которые распространяют пропаганду.

«Вчерашние (25 марта. — Авт.) обыски в „Украинском выборе“ кума Путина — это один из пунктов плана Ермака. Кроме этого, глава Офиса президента будет поднимать вопрос противодействия антивакцинальной пропаганде на СНБО. Цель россиян — сорвать вакцинацию в Украине в будущем, независимо от препарата, и навязать украинцам вакцину „Спутник V“, эффективность которой не доказана. Задача Ермака — не допустить этого», — подчеркнул блогер.

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