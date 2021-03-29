«Гражданин РФ, сепаратист»: вокруг побеждающего на довыборах в Раду кандидата разгорелся скандал

На довыборах в Верховную Раду, состоявшихся в минувшие выходные, в Донецкой области, по предварительным данным, побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов, который семь лет назад был причастен к организации «референдума ДНР» в поселке Новодонецкое.

Об этом в соцсетях пишет представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский.

«На YouTube еще можно найти эпическое видео, где поклонники «ДНР» из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал «референдум», и жалуются на своих городских голов, которые не стали заниматься сепаратизмом и «не дали им проголосовать», — отмечает журналист и добавляет: «Никто не заставлял Аксенова проводить «референдум ДНР». Боевиков в Доброполье и Новодонецком не было — город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные».

По информации журналиста, в 2014 году Аксенов выехал в Крым и получил паспорт России, а год спустя вернулся на родину и принял участие в выборах мэра. «На все вопросы по организации незаконного референдума отвечал: «Вы говорите, что это был на самом деле не референдум. Так какие ко мне вопросы? Это был просто соцопрос», — пишет Казанский.

Он напоминает, что в 2018 году Аксенову инкриминировали подделку документов и растрату имущества. После этого Аксенов бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением. Суд продолжается до сих пор.

«Казалось бы, человек давно должен быть в тюрьме, но это же не какой-нибудь Стерненко. Кто же будет сажать государственного изменника и коррупционера? Итак, вместо того, чтобы пойти в тюрьму, он теперь будет принимать для нас законы в Верховной Раде. Впрочем, думаю, по этому поводу никто не будет особо беспокоиться. Это — не разрисованные двери», — резюмирует журналист.

А бывший замглавы Центризбиркома Андрей Магера убежден, что Аксенова можно было бы не допустить до избирательной кампании, если бы президент издал указ об утере им украинского гражданства из-за факта добровольного получения гражданства РФ.

«Информация о паспорте гражданина РФ известна из открытых источников. А баллотироваться на выборах, как известно, может только гражданин Украины. Безнадежна ли ситуация сегодня? Нет. Что можно сделать? Нужно сделать две последовательные вещи», — пишет в соцсетях Андрей Магера.

По его словам, во-первых, должен быть издан соответствующий президентский указ. Во-вторых, в случае признания Андрея Аксенова избранным народным депутатом Украины, ЦИК на основании пункта 3 части пятой статьи 61 и части пятой статьи 101 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» принимает постановление, согласно которому тот не получает мандат. Одновременно назначаются повторные выборы в округе номер 50.

«Чистый правовой механизм для недопущения организатора „референдума 2014“ и гражданина РФ к должности народного депутата Украины существует. Вопрос в ином — готово ли государство действовать. Вопрос на сегодня остается открытым», — резюмирует он.

Напомним, что на довыборах в Ивано-Франковской области от «Слуги народа» баллотировался силач Василий Вирастюк и фигурантка дела об убийстве Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко, которую выдвинула «ЕС».

Фото — скриншот, источник radiosvoboda.org.



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