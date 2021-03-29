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Политика

На Прикарпатье на довыборах в Раду сохраняется интрига

12:07 29 марта 2021
Выбор

В то время, как в Донецкой области, по предварительным данным, на довыборах в Верховную Раду побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов, на Ивано-Франковщине интрига сохраняется.

Как сообщает «Украинская правда», по результатам подсчета 91,07% бюллетеней представитель партии «Порядок» Аксенов набирает 65,56% голосов. За ним следует адвокат Валентин Рибин («Партия Шарія») — 12,94%. Кандидат от «ЕС» медик Юлия Кузьменко набрала 6,6% голосов избирателей. Явка в избирательном округе № 50 составила 20,99%.

Тем временем в округе № 87 в Ивано-Франковской области, по состоянию на утро понедельника, 29 марта, было обработано 32,47% протоколов. Явка — 35,05%.

На данный момент представитель «Слуги народа» Василий Вирастюк набирает 33,8% голосов, выдвиженем ВО «Свобода» Руслан Кошулинський — 28,11%, а бизнесмен Александр Шевченко — 27,45% голосов избирателей.

Напомним, что вокруг довыборов в Донецкой области разгорелся скандал — побеждающий Андрей Аксенов семь лет назад был причастен к организации «референдума ДНР» в поселке Новодонецкое и получил гражданство России во время пребывания в Крыму.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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