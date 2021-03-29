Накануне проведения отборочного этапа конкурса на должность главы Государственной налоговой службы в СМИ и телеграм-каналах появилось множество компрометирующей информации на целый ряд кандидатов. Часть из этой информации может быть связана с экс-главой Офиса крупных налогоплательщиков Евгением Бамбизовым, который также претендует на кресло главы ГНС, пишет издание «Дело».

Как сообщает издание, на должность претендует 9 человек: действующий глава ГНС Алексей Любченко, его замы Наталья Рубан и Евгений Олейников, экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, экс-замминистра финансов Василий Шкураков, экс-начальник ГУ ГФС в Киеве Дмитрий Зенин, экс-глава столичного отделения Фонда госимущества и экс-первый замглавы столичной налоговой Александр Кучеренко, сотрудник ГУ ГНС в Закарпатье Василий Сымчера, работник «Укртрансгаза», бывший помощник нардепа Татьяны Остриковой Вячеслав Федоров. Большинство кандидатов получили «порцию» компромата в медиа прямо накануне отборочного этапа, который проходит в понедельник, 29 марта, в здании Нацагентства по вопросам госслужбы.

«В частности, известный в узких кругах канал „Дон Кихот“, который, как считается, контролирует один из кандидатов Евгений Бамбизов, а также ряд телеканалов и изданий в первый же день после объявления списка стали системно продвигать негативные месседжи против действующего главы ГНС Алексея Любченко. Главная сюжетная линия — он не имеет права претендовать на „постоянную“ должность в ГНС (до этого назначение было „карантинным“) через конкурс, так как абсолютно точно подпадал под люстрацию, поскольку занимал руководящие должности в налоговых органах при Януковиче больше года. По касательной достается Евгению Олейникову и Наталье Рубан. Последней, например, намекают на скорую пенсию, в связи с чем она якобы собралась массово „обилечивать“ „подопечные“ предприятия, исключая их из списков на будущие проверки ГНС», — говорится в публикации «Дела».

Как отмечается в статье, едва ли не самый большой «ушат помоев» получил экс-первый замглавы областной налоговой Александр Кучеренко. Несмотря на то, что на своей должности он работал с 2017-го последние 4 года, в качестве «компромата» ему почему-то вспомнили эпизод 2015-го, когда он был одним из руководителей Святошинской ГНИ Киева. Ему вменяют участие в схемах с фиктивным НДС.

«На самом деле в узких кругах столичных налоговиков эта история известна как „увольнение за дерзость“. Кучеренко не дал организовать „скрутку“ НДС на 4 млрд грн, оперативно разорвав договора о признании электронных документов и лишив мошенников запланированного заработка. Но вместо того, чтобы получить повышение по службе за „большой куш“, Кучеренко был уволен, а „старшие товарищи“ дали понять, что со скруточной схемы „кормились“ высшие чиновники ГФС. Среди них, возможно, и нынешние конкуренты на конкурсе на главу ведомства», — пишет «Дело».

Как пишет «Дело», Кучеренко также попробовали «привязать» к одиозному экс-главе Миндоходов Александру Клименко.

«А особенно отчаянные даже приписали Кучеренко влияние на крупные телеграмм-каналы „Легитимный“ и „Резидент“, которые тот якобы использует для „борьбы“ с Любченко. Однако в окружении главы ГНС называют это не более чем отвлекающим маневром со стороны медийно-активного Бамбизова. Против последнего, впрочем, тоже достаточно много компрометирующей информации, авторство которой приписывают как Любченко, так и сторонним „доброжелателям“, которые „не сошлись характерами“ с Бамбизовым, когда тот трудился на должности главы Офиса крупных налогоплательщиков», — резюмирует издание.

Фото Pexels

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