Новинский поздравил мэра Доброполья с победой на довыборах в Раду
Народный депутат Украины Вадим Новинский поздравил мэра Доброполья Андрея Аксенова с победой на довыборах в Верховную Раду в округе № 50 в Донецкой области, которые состоялись 28 марта.
Об этом он написал в Facebook. Новинский, обращаясь к Аксенову, отметил, что его победа — это в первую очередь большая ответственность.
«Избиратели 50-го округа доверили вам мандат и представительство их интересов в парламенте, так как надеются на то, что вы будете работать не менее эффективно, чем на посту городского головы Доброполья, где показали себя хозяйственником и борцом за мир. Пусть ваши опыт, искренность, энергия, желание действовать и достигать поставленных целей помогают на новом поприще. Желаю вам крепкого здоровья, мудрости и успехов в законотворческом процессе», — заявил он.
Напомним, согласно данным ЦИК, после подсчета 100% протоколов, победил Андрей Аксенов.
Голоса в первой пятерке распределились следующим образом:
49
Андрей Аксенов, политическая партия «Порядок» — 65,46%
Валентин Рыбин, политическая партия «Партия Шария» — 13,00%
Юлия Кузьменко, политическая партия «Европейская солидарность» — 6,69%
Виктория Шилова, политическая партия «Держава» — 4,08%
Андрей Бондаренко, политическая партия «Слуга народа» — 3,02%
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