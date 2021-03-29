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Политика

Новинский поздравил мэра Доброполья с победой на довыборах в Раду

16:54 29 марта 2021
Новинский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины Вадим Новинский поздравил мэра Доброполья Андрея Аксенова с победой на довыборах в Верховную Раду в округе № 50 в Донецкой области, которые состоялись 28 марта.

Об этом он написал в Facebook. Новинский, обращаясь к Аксенову, отметил, что его победа — это в первую очередь большая ответственность.

«Избиратели 50-го округа доверили вам мандат и представительство их интересов в парламенте, так как надеются на то, что вы будете работать не менее эффективно, чем на посту городского головы Доброполья, где показали себя хозяйственником и борцом за мир. Пусть ваши опыт, искренность, энергия, желание действовать и достигать поставленных целей помогают на новом поприще. Желаю вам крепкого здоровья, мудрости и успехов в законотворческом процессе», — заявил он.

Напомним, согласно данным ЦИК, после подсчета 100% протоколов, победил Андрей Аксенов.

Голоса в первой пятерке распределились следующим образом:

Андрей Аксенов, политическая партия «Порядок» — 65,46%

Валентин Рыбин, политическая партия «Партия Шария» — 13,00%

Юлия Кузьменко, политическая партия «Европейская солидарность» — 6,69%

Виктория Шилова, политическая партия «Держава» — 4,08%

Андрей Бондаренко, политическая партия «Слуга народа» — 3,02%

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